ಬೆಂಗಳೂರು(ಫೆ.02): ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಐಶಾರಾಮಿ ವಾಚ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಜೇಕೊಬ್ & ಕಂಪನಿಯ ಸುಮಾರು 83 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಚ್‌ ಅನ್ನು ಗೆಳತಿ ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಪ್ರೇಯಸಿ ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್‌ ಕಳೆದ ಜನವರಿ 27ರಂದು ತಮ್ಮ 30ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ರೊನಾಲ್ಡೋ ನೀಡಿದ ವಾಚ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ವಾಚ್‌ನ ಸುತ್ತಲು ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಚ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್‌ಗಳು. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರುಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 83 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು.

Celebrating love in timeless style! Ronaldo gifts his girlfriend an 83 lakh watch on her birthday, because every moment with her is priceless.#ronaldo #georginarodriguez #football #trending pic.twitter.com/Qwdmys9toT