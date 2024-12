ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಣರಂಗ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ 56 ಬಲಿ!

ಕೊನಾಕ್ರಿ(ಗಿನಿಯಾ): ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಭಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ, ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 56ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಿನಿಯಾ ಎಂಬ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಗಿನಿಯಾದ ಎನ್ಜೆರೆಕೋರ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲೇಬ್‌ ಮತ್ತು ಎನ್ಜೆರೆಕೋರ್‌ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ರೆಫ್ರಿ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪೊಂದು ಭಾರಿ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಕಾಳಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 56 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿರುವ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

