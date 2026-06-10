ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಬಂಧಿಸಿ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಪಂದ್ಯವಾಡಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಇರಾನ್ ತಂಡ, ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ದೇಶ ತೊರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಕಠಿಣ ಸೂಚನೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗಡೀಪಾಡು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜೂ.11ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವೇಳೆಯೂ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಡೀಪಾಡು ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

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ಅಮೆರಿಕದ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾರಿ(ಐಸಿಇ) ಹಂಗಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಾಡ್ ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಇದರ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರೇಡ್‌ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಶ್ವೇತಭವನದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಗಿಯುಲ್ಯಾನಿ, ‘ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ಪಂದ್ಯ ಆಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಬಿಡಲು ಇರಾನ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ!

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ ತಂಡ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ದೇಶ ತೊರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

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ಸದ್ಯ ಇರಾನ್‌ ತಂಡ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ‘ನಾವು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೇವೆ. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಮೆರಿಕನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್‌ ರಾಯಭಾರಿ ಅಬೊಲ್‌ಫಜಲ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್‌ ತಂಡ ಜೂ.15ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲು ಇರಾನ್‌ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ವೀಸಾ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಜೂ.11ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಫಿಫಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನ್‌ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ವೀಸಾ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್‌, ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್‌ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಕೆನಡಾ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವೀಸಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ ತಂಡ ಜೂ.15ರಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ.