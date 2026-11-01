ಭಾರತೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲೇಬಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಜಿಲೇಬಿ ಕಂಡರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವುದು ಸಹಜ.ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲೂ ಹೋಲುವ ಒಂದು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಭಾರತೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲೇಬಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಜಿಲೇಬಿ ಕಂಡರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವುದು ಸಹಜ. ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಳಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರೇ ವಿರಳ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲೂ ಹೋಲುವ ಒಂದು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಹೌದು, ಚೀನಾದಲ್ಲೂ ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹುವಾನ್ (Tang Huan) ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಾದ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರ ಯು ಜಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಲೇಬಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹುವಾನ್ ನಡುವೆ ಸಾಮ್ಯತೆ!
ಚೀನಾ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರ ಯು ಜಿಂಗ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, “ಚೀನಾದ ಶುಗರ್ ರಿಂಗ್ನಿಂದ ಭಾರತದ ಜಿಲೇಬಿವರೆಗೆ, ಈ ರುಚಿಕರ ಸುರುಳಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಚೀನಾದ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜಿಲೇಬಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹುವಾನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹುವಾನ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹುವಾನ್ ನೋಡಲು ಜಿಲೇಬಿಯಂತೆ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಇದು ತೆಳುವಾದ, ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದ ಕರಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ. ತಿನ್ನಲು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೇಕ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹದವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೋಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಲೋಹದ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಅಚ್ಚನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾಗ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸುರುಳಿ ಅಚ್ಚಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಅವು ಶುಗರ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಭಾರತದ ಜಿಲೇಬಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆ!
ಭಾರತದ ಜಿಲೇಬಿ ಕೂಡ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯೇ. ಆದರೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ. ಹೊರಭಾಗ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಪಾಕ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲೇಬಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಜಿಲೇಬಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೈದಾ, ಮೊಸರು, ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು, ಅರಿಶಿನ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಪಾಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುದುಗಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾಸ್ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸವಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಲು, ರಬ್ಡಿ, ಸಮೋಸಾ ಮತ್ತು ಫಾಫ್ಡಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಎರಡೂ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ನೋಡಲು ಜಿಲೇಬಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹುವಾನ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ, ಅವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಭಾರತದ ಜಿಲೇಬಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹುದುಗಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹುವಾನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲೇಬಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹುವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಲ್ಲ.