Kitchen Hacks: ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನಿಮಗೂ ಹಾಗೇ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜಪಾನೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸುಲಭ, ವೇಗವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿ ಬೀಜ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ರಿಫ್ರೆಶ್, ತಂಪಾದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು. ಕೆಂಪು, ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗಿಯೋದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ., ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೀಜ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಬೀಜದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಜಪಾನೀಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್.
- ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ದುಂಡಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಅದು ಜಾರಿಬೀಳಬಹುದು. ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
- ಈಗ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಾಕುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಸುಕಾದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ರೇಖೆಗಳು ಬೀಜಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
- ಈಗ, ಈ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತ್ರಿಕೋನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೀಜಗಳು ಅಂಚುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
- ಈಗ, ಒಂದು ಚಮಚ ಅಥವಾ ಚಾಕುವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅಂಚುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆರೆದು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ?
ಈ ವಿಧಾನದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಡಿನಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಇದು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ತಂಪು ನೀಡಿ, ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.