Homemade Butter Cookies Recipe: 4 ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಬಟರ್ ಕುಕೀಸ್: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4-5 ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಟರ್ ಕುಕೀಸ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ 60-70% ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು 100% ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಕುಕೀಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಟರ್ ಕುಕೀಸ್ ಬೆಲೆ ಈಗ ಕೆಜಿಗೆ ₹800 ರಿಂದ ₹1200 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನೀವು ಅದೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಅದೇ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಸುವಾಸನೆಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಟರ್ ಕುಕೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4-5 ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹೌದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ರುಚಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿಯೂ ನೀಡಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹800–₹1200 ಇರುವ ಬಟರ್ ಕುಕೀಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹220–₹300 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 60-70% ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು 100% ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬಟರ್ ಕುಕೀಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು (4-5 ಜನರಿಗೆ / ಸುಮಾರು 25 ಕುಕೀಸ್)
- ಬೆಣ್ಣೆ (ಉಪ್ಪುರಹಿತ) ½ ಕಪ್ (100 ಗ್ರಾಂ)
- ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ½ ಕಪ್
- ಮೈದಾ 1 ಕಪ್
- ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ 1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
- ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ½ ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ
- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೈದಾ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹಂತ-ಹಂತವಾದ ಬಟರ್ ಕುಕೀಸ್ ರೆಸಿಪಿ
ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕ್ರೀಮ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿ: ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ 3-4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಿಶ್ರಣವು ಹಗುರ ಮತ್ತು ನಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕುಕೀಸ್ಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಹ ರಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಒಣ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆ: ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಮೃದು ಮತ್ತು ನಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಒಣಗಿದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ.
ಬಟರ್ ಕುಕೀಸ್ಗೆ ಆಕಾರ ನೀಡುವುದು: ಎರಡು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಟರ್ ಕುಕೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಕರಿಯಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಂತರ ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇ ಮೇಲೆ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಕೈಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ.
ಬಟರ್ ಕುಕೀಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್: ಓವನ್/OTG ಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 160°C ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು 12-15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಏರ್-ಫ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 150°C ಮತ್ತು ಸಮಯ 10-12 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಅಂಚುಗಳು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಂತೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಬಟರ್ ಕುಕೀಸ್ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ: ಕುಕೀಸ್ಗಳನ್ನು ವೈರ್ ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಿಸಿಯಿದ್ದಾಗ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೇ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಕೀಸ್ಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಗಾಜಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಡಿ. ಇವು 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.