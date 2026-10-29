ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಜನಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೋಸೆ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಗೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜರ್ಮನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಿಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಹೋಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಜನಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೋಸೆ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಗೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಕಡಿಮೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜರ್ಮನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿನ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದೋಸೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆ!
ಮ್ಯಾಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ್ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅನುಭವ ಈಗ ತಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಹೊಸ ದೇಶದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡರೆ, ಅದೇ ಆಹಾರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅವರ ಅನುಭವವೂ ಇದನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
“ಮನೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದ ಜರ್ಮನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ಸ್, “ನೀವು ಜರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಗೋ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ; ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದೇ ಸರಳ ಅನುಭವ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ!
ಮ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಾಷೆಯ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು, “ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಡೋನರ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, “ದೋಸೆ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾರತೀಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ” ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ” ಹಾಗೂ “ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಯನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ” ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, “ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ನಂತರ ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ಅದರ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, “ಬ್ರೋ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬುರ್ರಿಟೋ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ್ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಇದೇ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಗರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ನಗರದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ವಡೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿನಿಸುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜರ್ಮನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಯನಗರದ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಮನೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಆಹಾರವು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜನರನ್ನು ಬೆಸೆಯಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಕೇವಲ ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತ್ಮೀಯ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಹೆಸರಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ.