Dhanteras 2026: ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಕುಬೇರ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಬೇರ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಕುಬೇರ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಆರಂಭ
ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ನವೆಂಬರ್ 6, 2026ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರ ದೇವರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಧನ್ವಂತರಿಯನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಕುಬೇರ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವ
ಕುಬೇರ ದೇವರನ್ನು ಧನ-ಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಬೇರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಹಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರ ದೇವರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧನ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಬೇರ ದೇವರ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ
ಕುಬೇರ ದೇವರನ್ನು ಧನ, ವೈಭವ, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಸಬೇಕು. ನಂತರ ಕುಬೇರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು. ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು.
ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಚಂದನ, ಕುಂಕುಮ, ಸಿಂಧೂರ, ಅಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರುಟ್ಸ್ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕುಬೇರ ದೇವರ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.