Lakshmi Puja: ದೀಪಾವಳಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಶೀಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 11:30ರಿಂದ 12:30ರವರೆಗಿನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ, ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವೇನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೋರುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಶೀಥ ಕಾಲವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರ ಜಪಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು 'ಮಹಾನಿಶೆ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಶೀಥ ಕಾಲ ಎಂದರೇನು? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಮಯವೆಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಬನ್ನಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡೋಣ.
ದೀಪಾವಳಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಶೀಥ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಹರಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಶೀಥ ಕಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಹಾನಿಶೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ನಿಶೀಥ ಕಾಲದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ
ಸಮಯದ ಮಿತಿ: ನಿಶೀಥ ಕಾಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11:30ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಭೂಸಂಚಾರ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ ನಿಶೀಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಆಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಯ ಪವಿತ್ರ ರಾತ್ರಿ
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾನಿಶೆಯ ಈ ರಾತ್ರಿಯು ಮಹಾಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ, ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಥವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣದ ಫಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ ನಿಶೀಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಆಕೆಯ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿದೆ.