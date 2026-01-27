Love astrology predictions: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದಾಗಿ. ಜನರು ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇವರು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದುಃಖಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇವರು ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಜನರು ಇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದರೆ ಜನರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಂಬುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಜನರು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇವರು ಜನರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕರು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಂತೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶುದ್ಧ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಇತರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಜನರು ಈ ಸತ್ಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ. ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಜನರು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ತಪ್ಪು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಮನೆಯಂತಿರುವ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಅತಿಯಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ದುಃಖಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಇತರರು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರೆತು ಇತರರಿಗೆ ಅರ್ಹರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾರ್ಟನರ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರು ಎದೆಗುಂದುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು ರಾಜಿಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದುರ್ಬಲರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜನರು ಇವರಿಗೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಇವುಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.