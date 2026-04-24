ಮದುರೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಫೇಮಸ್. ಆದರೆ, 'ಮೀನಾಕ್ಷಿ' ಅನ್ನೋದು ದೇವಿಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಯಾರು ಇಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದರ ಹಿಂದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಧುರೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಥೆ
ಮದುರೈ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದೇ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ, 'ಮೀನಾಕ್ಷಿ' ಅನ್ನೋದು ದೇವಿಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವಿಗೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ಜನನದ ಕಥೆ:
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ ಮಲಯಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಕಾಂಚನಮಾಲೆಗೆ ಯಾಗದ ಕುಂಡದಿಂದ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದವಳೇ ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಯಾಗದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿ, ಮೂರು ಸ್ತನಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಇದರಿಂದ ರಾಜ-ರಾಣಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಾದಾಗ, "ಈಕೆ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಳೋ, ಆಗ ಮೂರನೇ ಸ್ತನ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಶರೀರವಾಣಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಸ್ವತಃ ಶಿವನೇ ಆಕೆಗೆ 'ತಡಾತಗೈ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಹೇಳಿದನಂತೆ. ತಡಾತಗೈ ಎಂದರೆ 'ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಣ್ಣು' ಎಂದರ್ಥ.
ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟಳಾಗಿದ್ದ ತಡಾತಗೈ, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತಳಾದಳು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಹೊರಟ ಆಕೆ, ಇಂದ್ರನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಶಿವನನ್ನೇ ಎದುರಿಸಲು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಆಕೆಯ ಮೂರನೇ ಸ್ತನ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಆಗ ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾದವನು ಇವನೇ ಎಂದು ತಡಾತಗೈ ಅರಿತುಕೊಂಡಳು.
ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ:
'ಮೀನಿನಂತಹ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವಳು' ಎಂಬುದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಇಟ್ಟವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಪತಿಯಾದ ಶಿವನೇ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ 1898ರ ನಂತರವೇ 'ಮೀನಾಕ್ಷಿ சொக்கநாதர்' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 'ತಡಾತಗೈ ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಕ್ಕೋವಿಲ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಮೀನುಗಳು ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚದೆ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕವೇ ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ (ದೃಷ್ಟಿ ದೀಕ್ಷೆ). ಅದೇ ರೀತಿ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು. ನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 'ಮರಕತವಲ್ಲಿ' ಮತ್ತು 'ಅಂಗಯರ್ಕಣ್ಣಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳೂ ಬಂದವು. ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡಾ ದೇವಿಯ ನೋಟದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೊಗಳುತ್ತವೆ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ 5 ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳು:
1. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ? ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ 'ಬುಧ' ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ. ಮದುರೈನಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಸಲು 'ಸಂಗಂ' ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮದುರೈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
2. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಳಿ: ಮೀನಾಕ್ಷಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಳಿ, ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ದೇವಿಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಿಳಿಯನ್ನು ವೇದಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಬಿಕೆಯ 51 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯ, ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ಏಕೈಕ ಶಿವನ ದೇಗುಲವಾಗಿದೆ.
3. ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ: ಇಂದಿಗೂ ಮದುರೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 'ಚಿತ್ತಿರೈ' ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮದುರೈನ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೇವಿಯ ಕೈಗೆ ರಾಜದಂಡವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಮದುರೈನ ನಿಜವಾದ ಮಹಾರಾಣಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, (ಶಿವ) ಕೇವಲ ಆಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾತ್ರ.
4. ಪಳ್ಳಿಯರೈ ಪೂಜೆ: ಮದುರೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ 'ಪಳ್ಳಿಯರೈ ಪೂಜೆ' ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ದೇವಿಯ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರೇಶ್ವರರ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಳ್ಳಿಯರೈಗೆ (ಶಯನಗೃಹ) ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೀಡಿದ ಆಭರಣಗಳು: ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಕಟ್ಟಡ ಬೀಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಓಡಿಬಂದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರದೆಂದು, ಆಗ ಮದುರೈ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನು ಈ ಚಿನ್ನದ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.