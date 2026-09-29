ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ ಶುಕ್ರನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 18 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 4 ರಾಶಿಳ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೈಭವ, ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಈ ಶುಭ ಗ್ರಹವು 18 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತವು ನವೆಂಬರ್ 14 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತವು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಹಾಗಾದರೆಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 14 ರವರೆಗಿನ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಈ ಗ್ರಹದ ವಕ್ರರೇಖೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣದ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ:
ಶುಕ್ರನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಯ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ:
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆ ನೀಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋಗವಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.