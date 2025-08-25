ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಜನರು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಹೊಳೆಯಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳವು ಕರ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಸೈನ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್, ವೈದ್ಯರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.