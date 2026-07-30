Marriage prediction: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದವು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಯೋಗ ಇದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಾಹಿತ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳು ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿವಾಹ ಬಹುತೇಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. .
ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಂಸರಾಜ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಉತ್ತುಂಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ; ಈ ಸ್ಥಾನವು ಗೃಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮೀನ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು; ಆದರೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಮದುವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಕತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರು ಅಥವಾ ಶುಕ್ರ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಸಮಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಗೌರಿಗೆ ಖೀರ್ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿವಾಹದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರಗಳಂದು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸಬಹುದು.
ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವನಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ.