ಈ ರಾಶಿಯ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಇಳಿಸುತ್ತೆ ಗುರುಬಲ, ಅದೃಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟೋ ಟೈಂ ಬಂತು
ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಸಾಲದ ಭಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳು ಆಗಲಿವೆ.
ಗುರುಬಲ
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಗ್ರಹವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವನದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಗುರುವಿನ 5, 7 ಮತ್ತು 9ನೇ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದಂತಹ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾಲವಿದು. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು, ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ.