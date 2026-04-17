Akshaya Tritiya: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ದಿನವಲ್ಲ. ಈ ದಿನದಂದು ಐದು ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಸುದಾಮನ ಎರಡು ಹಿಡಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯವರೆಗೆ, ದಾನದ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸದ್ಯ , ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತ ಈ ದಿನದ ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನಾಂಕವು ಕೇವಲ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ದಾನಗಳು "ಅಕ್ಷಯ"ವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ವರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ದಾನಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದಾನದ ಮಹತ್ವ ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸುದಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ:
ಬಡ ಸುದಾಮ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವನ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಸುದಾಮ ಹಿಂಜರಿದನು, ಆದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಅದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸುದಾಮನ ಸಣ್ಣ ದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಕೇಳದೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ದಾನದ ಮೌಲ್ಯವು ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಾನ ಮಾಡುವವನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ದ್ರೌಪದಿಯ 'ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ' ಮತ್ತು ದಾನ:
ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೂರ್ವಾಸ ಋಷಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಆಹಾರ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವತಃ ತಿನ್ನುವವರೆಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವವನ ಉಗ್ರಾಣವನ್ನು ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಈ ಪಂಚ ಮಹಾದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ
- ನೀರು ತುಂಬಿದ ಮಡಕೆ: ವೈಶಾಖದ ಸುಡುವ ಶಾಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀರು ನೀಡುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಿರಿ.
- ಧಾನ್ಯಗಳು: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಡತನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
- ತಾಮ್ರ ಪಾತ್ರೆಗಳು: ತಾಮ್ರವು ಸೂರ್ಯನ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
- ಛತ್ರಿ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳು: ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಛತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬರಿಗಾಲಿನ ದಾರಿಹೋಕರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಈ ದಾನವು ದಾರಿಹೋಕರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಗೋದಾನ: ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಗೋದಾನವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಹಸುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ವಿತರಣೆಯ ಹಬ್ಬ ನೆನಪಿರಲಿ
ಪುರಾಣಗಳು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದಿನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನವು ನಿಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪಂಚ ಮಹಾದಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಸದ್ಗುಣವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಅಕ್ಷಯವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಕೇವಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ.