ಬುಧನ ನೇರ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಬುಧನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರ ನೇರ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಗಳು ಸಹ ವಿಶೇಷ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ಕೆಲವು ಜನರ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವನವು ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಜನರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಸಹ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆತುರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.