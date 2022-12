ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಪುರುಷರು ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು!

ಗುರುವಾರವನ್ನು ದೇವ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಗುರುವಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ, ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ನಿಷೇಧವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರದಂದು ಈ ನಿಷೇಧಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುರುವಾರದಂದು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳೇನು ನೋಡೋಣ.

ಗುರುವಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಕ್ಷೌರ ಬೇಡ(Do not cut your hair)

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರು ಗುರುವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡಾ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಗುರುವಾರದಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುರು ಗ್ರಹವು(Planet Jupiter) ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುಜರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಬೇಡ(Waste disposal is prohibited)

ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರದಂದು ಗುಜರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕುಟುಂಬವೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಲ ನೀಡಬೇಡಿ(Do not give loan)

ಗುರುವಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಈ ದಿನ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಕೂದಲು ತೊಳೆಯಬೇಡಿ(Do not wash hair)

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರದಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಕೂದಲು ತೊಳೆದರೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ದಿನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗುರುವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ದಿನವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರವಾದ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ(Do not Wash Heavy fabrics)

ಪುರುಷರಾಗಲೀ, ಮಹಿಳೆಯರಾಗಲೀ ಗುರುವಾರದಂದು ಭಾರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರದಂದು ಭಾರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಗುರುವಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?(What to do on Thursday)