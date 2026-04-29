ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಬುಧ ಅಸ್ತಮದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹಣ
ಬುಧ
ಈ ವರ್ಷ ಬುಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಚಲನೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬುಧನು ತನ್ನ ಉದಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮೇ 1, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇತರ ರಾಶಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ: ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ: ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಗ್ರಹರಾಜ ಬುಧನ ಸ್ಥಾನವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣವೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಸಹ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರು ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.