Kannada

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು

festivals Apr 14 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:AI Meta
Kannada

ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆಮ 4 ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Kannada

Kannada

ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ 1

ಅವಸರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

Kannada

ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ 2

ತಪ್ಪಾದ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಹವಾಸ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಡ ಮಾಡಬೇಕು. ದುರ್ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕೇಡು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

Kannada

Kannada

ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ 3

ಹಣದ ತಪ್ಪು ಬಳಕೆಯೂ ತಪ್ಪಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಹಣಪೋಲು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿಡುತ್ತೆ. ಹಣ ಯೋಚಿಸಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ

Kannada

ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ 4

ಸಮಯ-ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ.

Kannada

