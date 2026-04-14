ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆಮ 4 ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಅವಸರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ತಪ್ಪಾದ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಹವಾಸ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಡ ಮಾಡಬೇಕು. ದುರ್ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕೇಡು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಣದ ತಪ್ಪು ಬಳಕೆಯೂ ತಪ್ಪಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಹಣಪೋಲು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿಡುತ್ತೆ. ಹಣ ಯೋಚಿಸಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ
ಸಮಯ-ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ.
