ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಈ ತಿಂಗಳ 11 ರಂದು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 31 ರವರೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಈ ತಿಂಗಳ 11 ರಂದು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 31 ರವರೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಆಶ್ಲೇಷಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಬುಧವು ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನಿಗೆ ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಲ ಮತ್ತು ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಪ್ರವೇಶವಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಗ್ರಹ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉಳಿತಾಯ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ, ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.