ಶನಿ-ಚಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹಣ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ
ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಚಂದ್ರನು ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ಅಂದರೆ ಇಂದು ಇದು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ 6 ನೇ ತಿಂಗಳು. ಇಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2:10 ಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ಸಂಚಾರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ವಭಾವ, ಮಾತು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಮ ನೀಡುವ ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಭಾನುವಾರ ಚಂದ್ರನ ಲಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಬದಲು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೊರಗಿನವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮುಂಬರುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಜನರು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.