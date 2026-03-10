Kannada

ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ಟಾಪ್, ಹಳೆ ಶೂ-ಬೂಟುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ 8 ಬಗೆಯ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಬಳಸದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಳೆಯ, ಹರಿದ ಶೂಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತರುವ ಪ್ಲಾಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
Author: Naveen Kodase Image Credits:Gemini AI
ಶೂ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್

ಹಳೆಯ ಶೂ ಅಥವಾ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಗಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 

Image credits: Gemini AI
ಹಳೆ ಶೂ ಮರುಬಳಕೆ ಐಡಿಯಾ

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹರಿದುಹೋದ ಹಳೆಯ ಶೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ. ನಂತರ, ಅದರೊಳಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೂ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಶೂ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಹಳೆಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳಿಂದಲೂ ನೀವು ಶೂ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿ. ನಂತರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫೋಲಿಯೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೆಡಿ.

Image credits: Pinterest
ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಶೂ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಶೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ, ಇವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ, ಸಣ್ಣ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಅಂದದ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini AI
ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಶೂ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

Image credits: gemini AI
ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಶೂ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಹಳೆಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಶೂಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿ. ನಂತರ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ವಾಲ್ ಆರ್ಟ್ ರಚಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಬೂಟ್ ಶೂ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಬ್ಬರ್ ಬೂಟುಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಶೂ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಕ್ ಮತ್ತು ದಾರ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ. ಸ್ಟ್ರಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ.

Image credits: Pinterest

