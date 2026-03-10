ಹಳೆಯ ಶೂ ಅಥವಾ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹರಿದುಹೋದ ಹಳೆಯ ಶೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ. ನಂತರ, ಅದರೊಳಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೂ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಿಂದಲೂ ನೀವು ಶೂ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿ. ನಂತರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫೋಲಿಯೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೆಡಿ.
ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಶೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ, ಇವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ, ಸಣ್ಣ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಅಂದದ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಶೂಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿ. ನಂತರ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ವಾಲ್ ಆರ್ಟ್ ರಚಿಸಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಬ್ಬರ್ ಬೂಟುಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಕ್ ಮತ್ತು ದಾರ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ. ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ.
