ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೀನಾಕರಿ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೀನಾಕರಿ ಬಳೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಾಟ್ ಆಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೀನಾಕರಿ ಬಳೆಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಡಿಸೈನರ್ ಸೀರೆಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ನವಿಲುಗಳಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನರ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಅಗಲವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೀನಾಕರಿ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೀರೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಹೂವಿನ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
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