ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 173ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ತಲೈವರ್ 173' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಟ್ ಕೊಡುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಂಬೋ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸುಂದರ್ ಸಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗವಾಗದ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಸುಂದರ್ ಸಿ ಹೊರನಡೆದ ನಂತರ, ಸಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಇವರು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂತು. ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿನಿ ಪಂಡಿತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತ ಗೊಂದಲಗಳು ಒಂದೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶ್ವಂತ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಅವರು 'ತಲೈವರ್ 173' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕಠಿಣ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆಯಂತೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.