ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಭಾವನೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹248 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?
2014ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಹೀರೋಪಂತಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬಾಗಿ’ ಸರಣಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ‘ವಾರ್’, ‘ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 2’ ಮತ್ತು ‘ಸಿಂಗಂ ಅಗೇನ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹25 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹30 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅವರ ನಿಖರ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ
ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕೂಡ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ₹3 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವೂ ಅಂದಾಜಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಆಸಕ್ತಿ
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ‘PROWL’ ಎಂಬ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ‘MMA Matrix’ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ‘Matrix Fight Night’ ಎಂಬ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ಆಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ‘Tiger Shroff Films’ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮವೂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಈ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
₹22.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಟಿತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹22.5 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಖಾಸಗಿ ಜಿಮ್, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಟೆರೇಸ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಟೈಗರ್ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪುಣೆಯಲ್ಲೂ ₹7.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ
ಮುಂಬೈ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಹಡಪ್ಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ‘YOO Pune’ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 4,248 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು ₹7.5 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹3.5 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈನ ಖಾರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ಸುಮಾರು ₹15.6 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು ಅವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಒಂದು ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
₹248 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ; ಆದಾಯದ ಹಲವು ಮೂಲಗಳು
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹248 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಭಾವನೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ, ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂದಾಜುಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.