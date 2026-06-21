Sreeleela: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದಂದು ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಬದುಕಿಗೆ ಯೋಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದಂದು, ಅವರು ಹಾಗೂ ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರಂತಹ ಗಣ್ಯರು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತಂಕದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾನುವಾರ, ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 12ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು 'ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ' (Yoga for Healthy Ageing) ಎಂಬ ಥೀಮ್ನಡಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯೋಗದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇದು ಸಾರುತ್ತಿದೆ.
ಯೋಗ ಪ್ರಚಾರ ಒಂದು 'ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಕ್ರಮ' ಅಂತ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಕ್ರಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯೋಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇವತ್ತಿನ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆತಂಕ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಪಾಲಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯೋಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣ್ಯರಿಂದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಕೂಡ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನಿಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಈಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ' ಅಂತ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಯೋಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಜನಾಂದೋಲನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೋಯಲ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು 'ನಂಬಲಸಾಧ್ಯ'ವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗವು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮಗೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಳೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಯಲ್ ಮಾತು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೋಯಲ್, ಈ ಮಳೆಯನ್ನು 'ಶುಭ ಸಂಕೇತ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇಶದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೋಡಗಳು ಸುರಿದು, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮನವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇದೊಂದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಗೋಯಲ್, 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯತ್ತ ದೇಶವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.