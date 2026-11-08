ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು
ಮುಂಬೈ (ನ.08) ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರೆ ಮರುದಿನ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿತೀಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೆ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ 223.39 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ರಾಮಯಣ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 223.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ದಿನಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 266.22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
- ದಿನ 1 (ಗುರುವಾರ): ₹64.85 ಕೋಟಿ
- ದಿನ 2 (ಶುಕ್ರವಾರ): ₹48.05 ಕೋಟಿ (ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಸಿತ)
- ದಿನ 3 (ಶನಿವಾರ): ₹69.80 ಕೋಟಿ (ಸಿನಿಮಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಏಕದಿನ ಗಳಿಕೆ)
- ದಿನ 4 (ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ): ₹40.69 ಕೋಟಿ
ಭಾನುವಾರ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ
ಭಾನುವಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸಂಜೆಯ ಶೋಗಳಿಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು (ನ.08) ರಾತ್ರಿ ದಾಖಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ 40.69 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 27.99 ಕೋಟಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 5.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 4.71 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 2.42 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ.