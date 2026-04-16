ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ನಟನೆಯ, ಡಿಜೋ ಜೋಸ್ ಆಂಟನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪಲ್ಲಿಚಟ್ಟಂಬಿ' ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. 1950-60ರ ದಶಕದ ವಲಸೆ ರೈತರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.
ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಪಲ್ಲಿಚಟ್ಟಂಬಿ' ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಡಿಜೋ ಜೋಸ್ ಆಂಟನಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಹೆಸರು ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಪಟ್ಟೇಲರ್ ನಂಬಿಯಾರ್' ಎಂಬ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಲ್ಲಿಚಟ್ಟಂಬಿ' ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, 1950-60ರ ದಶಕದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 1957-58ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಲಸೆ ರೈತರ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್, ವಿನಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಂತರ 'ಒರು ಜಾತಿ ಜಾತಕಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. 'ಕ್ವೀನ್', 'ಜನ ಗಣ ಮನ', 'ಮಲಯಾಳಿ ಫ್ರಂ ಇಂಡಿಯಾ' ದಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿಜೋ ಜೋಸ್ ಆಂಟನಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೇಕ್ಸ್ ಬಿಜೋಯ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಜೋ ಟೋಮಿ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಘಶ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ತನ್ಸೀರ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜುಷಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಶೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೇಕಪ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್- ಅಲೆಕ್ಸ್ ಇ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್- ಅನಿಲ್ ಅಂಬಲ್ಲೂರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್- ರಾಜೇಶ್ ಮೆನನ್, ಮುಖ್ಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು- ರೆನಿತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ರಾಫೇಲ್, ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್- ಸಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ, ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ- ರಾಜೇಶ್ ಮೆನನ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್- ಬಿನೋಯ್ ನಂಬಾಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್- ಅಖಿಲ್ ವಿಷ್ಣು ವಿ ಎಸ್, ಪಿಆರ್ಒ- ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸ್ಟಿಲ್ಸ್- ರಿಷ್ಲಾಲ್, ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋಟೂತ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ.