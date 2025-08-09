ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರು 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 25 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಶೇಷ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಗೌರವವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ಮತ್ತು ಯುವ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ 'ತಲೈವಾ' ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ (Lokesh Kanagaraj) ಅವರು 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 25 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಶೇಷ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರದೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ತಾರೆಯರ ದಂಡು
'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತಾರಾಗಣದಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್' ಆಮಿರ್ ಖಾನ್, ಟಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕಿಂಗ್' ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಉಪೇಂದ್ರ, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಹಿರಿಯ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರ ದಂಡೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಿರುವ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಾಗಾಲೋಟ
'ಮಾನಗರಂ', 'ಕೈದಿ', 'ಮಾಸ್ಟರ್', 'ವಿಕ್ರಮ್' ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಲಿಯೋ' ನಂತಹ ಸತತ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೈಲಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ 'ಲೋಕೇಶ್ ಸಿನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' (LCU) ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಲೋಕೇಶ್, ಇದೀಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗಾಗಿ ఎలాంటి ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿತ್ರವು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ, ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಡಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಜಗತ್ತು, ಬೃಹತ್ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಲೈವಾಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ... ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು 'ಕೂಲಿ'ಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಉಳಿಸದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಅತ್ಯಂತ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.