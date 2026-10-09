ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಡೊರೊಥಿ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಿಕಾಂತ್, ಸನಂತ್ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿ.
ಕನ್ನಡದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಅವರ ‘ಡೊರೊಥಿ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯ, ಮಾರಿ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಇದೀಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನೂ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ‘ಡೊರೊಥಿ’ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ, ಅದರ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇಂತಹ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ’
‘ಡೊರೊಥಿ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪೇಂದ್ರ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಂತಹ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೀರಿ.
ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ರಿಷಿಕಾಂತ್, ಸನಂತ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪಿ ಫಿದಾ!
ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ‘ಡೊರೊಥಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಿಷಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಸನಂತ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಅವರು, ನೀವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಸ್ ಹೀರೋನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸನಂತ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಉಪೇಂದ್ರ, ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಉಪೇಂದ್ರ, ಇಡೀ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು!
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಡೊರೊಥಿ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಏಕೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಅವರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ‘ಡೊರೊಥಿ’ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಉಪೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೊರೊಂಟೊ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ‘ಡೊರೊಥಿ’ಗೆ ನಿಂತು ಗೌರವ!
‘ಡೊರೊಥಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೊರೊಂಟೊ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ನಿಂತು ಗೌರವಿಸುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒವೇಷನ್) ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್, ಡೊರೊಥಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನಡುವೆಯೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ!
‘ಡೊರೊಥಿ’ ಚಿತ್ರವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ನ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು 13.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಇನ್ನು ‘ಡೊರೊಥಿ’ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.