ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರಂತೆ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ. 'ಭಿಗಿ ಸಾರಿ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಜೊತೆ ಜಾನ್ವಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಬೆವರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅಂದ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೊತೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ 'ಭಿಗಿ ಸಾರಿ' ಹಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವೇರಿ ಲೆವೆಲ್. ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ವೈರಲ್.
ಜಾನ್ವಿ ಮಳೆ ನೃತ್ಯ
'ಭಿಗಿ ಸಾರಿ' ಹಾಡು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ಮಾಡುವ ಹಾಡು. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋಯ್ದು ಹೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೈನ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿವೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೂಡ ಮಳೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಮಳೆ ನೃತ್ಯ ನೋಡಲೇಬೇಕು.
ಇಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೂಪರ್
ತುಷಾರ್ ಜಲೋಟ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಯಂಗ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳ 29ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಟ್ರೈಲರ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೂ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ತೆಲುಗಿನ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಈಗ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ತೆಲುಗಿಗೂ ಬರಬಹುದು. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ 2018ರಲ್ಲಿ 'ಧಡಕ್' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ 'ದೇವರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ.