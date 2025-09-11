"ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. 'ಕಾಂತಾರ', 'ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 2', 'ಹನುಮಾನ್', 'ಕಲ್ಕಿ' ಅಥವಾ ಮುಂಬರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿರಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 'ಮಿರಾಯ್' ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ತೇಜ ಸಜ್ಜ (Teja Sajja) ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲದ ನಟ ಎಂಬುದು ಇಂದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೊಸಮುಖವಾಗಿರುವ ನಟ ತೇಜಾ ಸಜ್ಜಾ ಅವರು 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರು.
ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
ಮುಂಬೈ: ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಿರಾಯಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ನಟ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಅವರು, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರುವ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
IANS ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತೇಜ, ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. "ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. 'ಕಾಂತಾರ', 'ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 2', 'ಹನುಮಾನ್', 'ಕಲ್ಕಿ' ಅಥವಾ ಮುಂಬರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿರಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 'ಮಿರಾಯ್' ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ (ತೇಜ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ) ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಂಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು 100% ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್-ಸಾಹಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಂಪಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಂಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಭಾಂಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, "ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಕನಸು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗ ಆ ಕನಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವನು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಚಾಪವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ನಾಯಕನ ಚಾಪದ ಬಗ್ಗೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ನಾನು ಹೇಳಬಹುದಾದೆಲ್ಲಾ ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೋಡಬಹುದಾದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 'ಮಿರಾಯಿ' ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕಾದ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅನುಭವ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಆಕ್ಷನ್, ಸಾಹಸ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ನೈತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.