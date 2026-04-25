ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ಬಿಗಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ಇಂದ್ರಜಾ ಶಂಕರ್, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ. ಇದೀಗ, ಕೇವಲ ಆರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ತಮಿಳಿನ ಯುವ ನಟಿ ಇಂದ್ರಜಾ ಶಂಕರ್, ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 22 ವರ್ಷದ ಇಂದ್ರಜಾ, ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಮಗಳು.

2019ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಬಿಗಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇವರು ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಯಮ್ಮ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೂ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. 'ಡೇಟ್ ವಿತ್ ಅಜರ್' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಾ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಬಿಗಿಲ್' ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಟಿಎನ್ 2026'ರ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಿಗಿಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು 180 ದಿನ, ಅಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಅವಧಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಆಗ ನಾನು ಹೊಸಬಳು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದರು," ಎಂದು ಇಂದ್ರಜಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮಪ್ಪ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ನಂತರ 'ಪುಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಅದೂ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಸಂಬಳ ನೋಡಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದರು

ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಬಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನಿನಗೆ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಂಬಳ ನೋಡಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದರು" ಎಂದು ಇಂದ್ರಜಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆದರೆ, 'ಟಿಎನ್ 2026' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ದಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದ್ರಜಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುವ ತಂಬಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 'ಟಿಎನ್ 2026' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಂದು ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ 40,000 ರೂ. ಕೊಟ್ಟರು," ಎಂದು ಇಂದ್ರಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.