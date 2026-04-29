ನಟಿ ಹನಿ ರೋಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ರೇಚಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗಾಗಿ ಹನಿ ರೋಸ್ ಅವರಿಗೆ 49ನೇ ಕೇರಳ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ನಟಿ ಹನಿ ರೋಸ್ ಅವರು ಮಾಂಸ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ರೇಚಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇರಳ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
ನಟಿ ಹನಿ ರೋಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ರೇಚಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗಾಗಿ ಹನಿ ರೋಸ್ ಅವರಿಗೆ 49ನೇ ಕೇರಳ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎನ್.ಎಂ.ಬಾದುಷಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ರೇಚಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ಗೌರವ. ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದಿನಿ ಬಾಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ನೋವು, ಸೇಡು, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪಾತ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಹನಿ ರೋಸ್, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್. ಪಾಲಾದಿಂದ ಬಂದ ಬೇಟೆಗಾರನ (ಪೊತ್ತುಪಾರ ಜೋಯಿಚನ್) ಅವರ ಮಗಳು ರೇಚಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹನಿ ರೋಸ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹನಿ ರೋಸ್
ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಬ್ರಿಡ್ ಶೈನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹ-ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಜಾಫರ್ ಇಡುಕ್ಕಿ, ವಿನೀತ್ ತಟ್ಟಿಲ್, ಜೋಜೊ ಕೆ ಜಾನ್, ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಡೇವಿಡ್, ಪೌಲಿ ವಲ್ಸನ್, ವಂದಿತಾ ಮನೋಹರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾದುಷಾಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಬಾದುಷಾ, ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮತ್ತು ರಾಜನ್ ಚಿರಾಯಿಲ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಮಣಪ್ಪಟ್ ಅವರ ಕಥೆಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಎಬ್ರಿಡ್ ಶೈನ್ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು 'ರೇಚಲ್' ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಾದುಷಾಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ.