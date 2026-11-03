ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅಂಜನಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅಂಜನಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇಟಲಿಯ ಟಸ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತಾವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಘನಾ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನವೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್' ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಪುತ್ರಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ತಮಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಗೆ ಮೇಘನಾ ಗೈರಾಗಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ.
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ದಂಪತಿ
ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅಂಜನಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಇಸಾಯ್ (Isaiah) ಅವರ ವಿವಾಹ ಇಟಲಿಯ ಟಸ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ನವದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.
ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ದಂಪತಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಗೈರಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೇಘನಾ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು?
ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಅವರ ಪುತ್ರರೇ ನಟರಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೇ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಘನಾ ಅವರು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಂಜನಾ ಮದುವೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗದಿರುವ ವಿಚಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
14 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಮುದ್ರೆ
ಅಂಜನಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಇಸಾಯ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿನಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಮತ್ತು ನಿವೇದಿತಾ ದಂಪತಿ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿದೆ.
ಅಂಜನಾ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಾಗಿದ್ದು, ಇಸಾಯ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎರಡೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೆರವೇರಿತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನವಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಪುತ್ರಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಗೈರಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೀಗ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸದ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.