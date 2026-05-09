ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ 81 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಜೋಸೂಟಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ. ನಂತರ ರಂಜಿತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ, ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಮಾತುಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೂ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ಹುಡುಗರು ಬಂದು 'ಆಂಟಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1992ರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

"ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, 'ಜ್ಯೋತಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ?' ಅಂತ. ಹೌದು, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೀಳರಿಮೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ತೂಕ ಏರಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಯುರೋಪ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ದೇಹದ ತೂಕ ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೂಕ 76 ಕೆಜಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ರಂಜಾನ್ ಬಂತು. ರಂಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಯ್ತು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ತಿಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡೆ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾನು 81 ಕೆಜಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಯ್ತು.

ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಹೊರಟುಹೋಯ್ತು. ಯಾವ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೂ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ. ದೇಹ ದಪ್ಪಗಾದಾಗ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂಥರಾ ಡಿಪ್ರೆಶನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗಳು ಶುರುವಾದವು. ನನಗಾಗಿ ಸಮಯವೇ ಸಿಗದಂತಾಯ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ ಕೆಲವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, 'ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು?' ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ನಮಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ಹುಡುಗರು ಬಂದು 'ಆಂಟಿ' ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಆಗೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲಾ... ನಾನು 90s ಕಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ನಾನು 1992ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು. ನನಗೆ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವರು, 'ಮೇಡಂ, ಇದೊಂದು ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ' ಎಂದರು. ನಾನೂ ಸರಿ, ಮಾಡೋಣ ಎಂದೆ. ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನಾನು 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಈಗಲೇ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಇದೆಲ್ಲಾ ಆದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಬದಲಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಸೋಮಾರಿತನ ತೋರಿದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರವರ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗಿರಲು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ ನೋವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು.