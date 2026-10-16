ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅನನ್ಯಾ ನಾಗಳ್ಳ. ‘ಶಾದಿ’ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅವರು, ‘ಮಲ್ಲೇಶಂ’..
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅನನ್ಯಾ ನಾಗಳ್ಳ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಮೊದಲು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಅನನ್ಯಾ, 'ಶಾದಿ' ಎಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆಮೇಲೆ ನಟ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ 'ಮಲ್ಲೇಶಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು.
'ವಕೀಲ್ ಸಾಬ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆಯ 'ವಕೀಲ್ ಸಾಬ್' ಸಿನಿಮಾ ಅನನ್ಯಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದವು. ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 'ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ', 'ಊರ್ವಶಿವೋ ರಾಕ್ಷಸಿವೋ', 'ಶಾಕುಂತಲಂ', 'ಮಳ್ಳಿಪೆಳ್ಳಿ', 'ಪೊಟ್ಟೇಲ್', 'ತಂತ್ರ' ಮುಂತಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಟ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಇಮೇಜ್..
ಅನನ್ಯಾ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಉಳಿದ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದರೂ, ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಲು ಎದುರಾದರೂ ನಿರಾಸೆಗೊಳ್ಳದೆ, ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅನನ್ಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರ ಫೇವರಿಟ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.