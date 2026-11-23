ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಮರುಸ್ಮರಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಫೋನ್ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಫೋಟೋಗಳು, ಉಳಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಮೂರು ಸೆಟ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು "ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲಿವೆ. ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದಿನಚರಿ ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಪಾಠವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆರು ಹಂತಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆರಂಭ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಷಯ, ತರಗತಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
DIKSHA ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಜೋಡಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬದಲು ಪಾಠದಿಂದ ಪೂರಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೇರ ದಾರಿ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಸಾಮಗ್ರಿ, ತರಗತಿಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿ. "ಫೈನಲ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಹಾಕುವ ಬದಲು ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.
ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈಗಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇಳಿ. ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಮತಿಯೆಂದು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ.
ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿ
ನಿಮ್ಮದೇ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲು summarizer ಅನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವೇ ಓದಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳದೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ.
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ. ಜನರೇಟಿವ್ AI ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಸತ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಮಂಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯುಕೆಯ National Cyber Security Centre ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಗಳು, ಲೇಬಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲೂ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲವಾಗಿ ಉಳಿದರೆ, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹಾಳೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ನೆರವಾಗಬೇಕು. ಅದು ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಡಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತರದ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಬಾರದು.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
DIKSHA ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ತನ್ನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ತರಗತಿಯ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದಕೋಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ.
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಚಿತ ಅನುವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ನಿಖರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಅಪರಿಚಿತ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.
ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ನೆನಪಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ
ಸಕ್ರಿಯ ಮರುಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮರು ಓದುವ ಬದಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು, ಒಳಗೊಂಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು US Institute of Education Sciences ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದನ್ನೂ ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಲೇಬಲ್ ಇರುವ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡದೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ನೀವು ಪದವನ್ನು ಮರೆತಿರಾ, ಹಂತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಿರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಾ?
ತಿದ್ದಿದ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪುಗಳ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇರಿಸಿ. ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದ ನಂತರ ಆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಗುಂಪು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿರುವ ಸಹಪಾಠಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಬದಲಿಯಾಗಬಾರದು.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ
DIKSHA ವಿಷಯವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಅವಧಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದು ತೆರೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಫೋನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರದೆಯ ಸಮಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮೊದಲೇ ಬರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಹಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ. ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವೀಡಿಯೊ ಓಡುತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಕಾಯಬಹುದಾದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ತರಗತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬದಲು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಗಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಬಗ್ಗೆ UNESCO ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಮಾನವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ವಯೋಮಿತಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳು, ತರಗತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅನುಮತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಹಂತಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ.
ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪೋಷಕರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಬದಲು ಒಂದು ಕಠಿಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು.
ನಾಳೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ತಯಾರಿ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದು, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲ.