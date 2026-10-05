ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಬಿಆರ್ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಕನ್ನಡ ಬಾರದ ಮಲಯಾಳಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿವೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನೇ ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಸರಗೋಡು: ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕುಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಕೇರಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ, ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲದ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷಿಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರ ನೇಮಕ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇರಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶದಂತೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (BRC) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ಓದಲು-ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಆರ್ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ಅರ್ಹ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ವಂಚನೆ: ಸಂಘಟನೆಗಳ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಆರ್ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಲಾಖೆಯು ಇಂತಹ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ಕನ್ನಡವೇ ತಿಳಿಯದ ಮಲಯಾಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
"ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಎಸಗಿದ ದ್ರೋಹ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಅನ್ಯಾಯ," ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿವೆ:
ಆದೇಶದ ತಕ್ಷಣದ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ: ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆದು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಹ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡ, ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು.
ಸೇವಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಿಆರ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿದಿರುವ ಅರ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೇರಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಗಡಿನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಾಷಾ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗದಂತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.