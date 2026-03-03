ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ 6 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಯುಕೆಜಿ ಪೋಷಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 1ರ ಕಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 2.30 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶದ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಯುಕೆಜಿ ಪೋಷಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 2.30 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಧನುಷಾ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜೂನ್ 1ರೊಳಗೆ ಆರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಮೊದಲ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೂನ್ 2 ಅಥವಾ ಅದರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಯುಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ–3 ತರಗತಿಯನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2022ರ ಆದೇಶದ ಪರಿಣಾಮ
ನವೆಂಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶದ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸನ್ನು 5 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 6 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಹಿಂದಿನಂತೆ 60 ದಿನಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ತೀರ್ಮಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಯಮದಿಂದ ಅನರ್ಹರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರ, 2022ರಲ್ಲಿ ಯುಕೆಜಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 2.30 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ತರಗತಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಕೇವಲ ವಯೋಮಿತಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ
ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬಹುಪಾಲು ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಆ ಅವಧಿಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದು ಅನ್ಯಾಯಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೊದಲ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವುದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ.
ಎಸ್ಇಪಿ ಜಾರಿಗೆ ಮುನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ಬೇಡಿಕೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (SEP) ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಸುಖದೇವ್ ಥೋರಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಇಪಿ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು 2026-27 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಸ್ಇಪಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪೋಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಸ್ಇಪಿ ಕರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಆರುರಿಂದ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಇಪಿ ವರದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 90 ದಿನಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಯತೆ
ಕೇರಳ, ಒಡಿಶಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶದ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿನ ನಮ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1ರ ಕಠಿಣ ಕಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ – ತುರ್ತು ಕ್ರಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹಲವು ಮನವಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರೊಳಗೆ ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮೊದಲ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಲಿರುವುದರಿಂದ, ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಸ್ವಾತಿ ಎಂಬ ಪೋಷಕಿ, “ಐದು ದಿನ, ಹತ್ತು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ದಿನದ ಅಂತರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 2ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಗುವು ಏಕೆ ಅನರ್ಹವಾಗಬೇಕು? ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಡಿ,” ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯುಕೆಜಿ ಮರುಕಳಿಸದೆ ಮೊದಲ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವಂತೆ 90 ದಿನಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂಬುದು ಪೋಷಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.