ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ: ಸಮಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ: ಭಾವನೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವ ಬದಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಲು ನೋವಿನ ದೂರು ಇರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ಇತರ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯವಿರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಇತರರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ನೋವು ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.
ಧನು: ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಯೋಗ್ಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಅನುಮಾನವು ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಹೊಂದಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಮೀನ: ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.