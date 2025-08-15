ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ: ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನ ಶುಭ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರಸ್ಯವಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಗಂಟಲು ಸೋಂಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ವೃಷಭ: ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಅವರ ತಪ್ಪು ಸಲಹೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಮಿಥುನ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದ ಕಾರಣ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯ ಹಠಾತ್ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಆನುವಂಶಿಕ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ತುಲಾ: ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ, ಕೆಲವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೋಮಾರಿತನದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಹಳೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಆದರ್ಶವಾದಿಯಾಗಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವು ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವು ನಿಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ: ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.