ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2026 ರ ನಡುವೆ, 36 ಪತಿಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪುರುಷರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷರ ಕರೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪತಿಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಂ 2
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. 2026 ರ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ನಡುವೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 36 ಪತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪುರುಷ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮಹಿಳೆಯರು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೋರುವ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 36 ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿ
ಪುರುಷರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2026 ರ ನಡುವೆ 36 ಪತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು 93 ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕರಣವೆಂದರೆ ಇಂದೋರ್ನ ಸೋನಮ್ ರಘುವಂಶಿ ಪ್ರಕರಣ.
ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಹಿಳಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ 8,108 ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಜೂನ್ 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 12,577 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರುಷ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 58,289 ಕರೆಗಳು ಬಂದವು, ಆದರೆ 2026 ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 87,969 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪುರುಷರು ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳ
ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2026 ರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 232 ಪುರುಷರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುರುಷ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷ ಆಯೋಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 70 ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಮತ್ತು 10,000 ರಿಂದ 12,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ