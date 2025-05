ಮದುವೆಯಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಓಡಿಬಂದ್ರು!

Read Full Article

ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದರೆ ವಧು ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ, ವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕತ್ತಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರ್ (ನಂಬರ್ MP07 ZH 0835) ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು‌, ವಧು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ 'ನೋ ಎಂಟ್ರಿ' ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕತ್ತಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂಶು ತೋಮರ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

In Gwalior, a bride and groom violated traffic rules in order to go viral. A video of the groom doing stunts with a sword on the car and the bride dancing on the bonnet is becoming increasingly viral on social media#MadhyaPradesh #MetGala #MetGala2025 #MetGala2025xFREEN #Stunt pic.twitter.com/JrBfc58JTB

