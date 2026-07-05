15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಶಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಮೂವರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಟಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದೆ. 15 ವರ್ಷದ ಪೋರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ!

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1. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (15 ವರ್ಷ 99 ದಿನ):

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಭಾರತದ ಪರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ 99 ದಿನಗಳ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದ ಇವರು, ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

2. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (16 ವರ್ಷ 205 ದಿನ):

1989ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷ 205 ದಿನಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಚಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಆರಂಭವಾದ ಆ ಜರ್ನಿ ಅವರನ್ನು 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು' ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ವೈಭವ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಸಚಿನ್ ಅವರೇ ಭಾರತದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.

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3. ಪಿಯೂಷ್ ಚಾವ್ಲಾ (17 ವರ್ಷ 75 ದಿನ):

ವೈಭವ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪಿಯೂಷ್ ಚಾವ್ಲಾ ಕೂಡ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ 75 ದಿನಗಳಿದ್ದಾಗ ಇವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

4. ಎಲ್. ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ (17 ವರ್ಷ 118 ದಿನ):

80ರ ದಶಕದ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೆಸರು. ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ 118 ದಿನಗಳ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

5. ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ (17 ವರ್ಷ 152 ದಿನ):

ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ 152 ದಿನಗಳಿದ್ದಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಬಾಲಕನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಅಂದು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸಾರಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಇವರು, ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.