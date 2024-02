'ನಾನು ಈ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ..': ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್

ಮುಂಬೈ: ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನಲೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದುಬಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದೀಗ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್ ದಿನೇಶ್ ಲಾಡ್, ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕನಸೊಂದನ್ನು ಇದೀಗ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಗಷ್ಟೇ ಮುಂಬೈ ಅಂಡರ್ 19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ಮುಂದೆ ಐಶಾರಾಮಿ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರೊಂದು ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಆಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ತಾವೂ ಇದೇ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್ ದಿನೇಶ್ ಲಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಂಚಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಆಡಿದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಮಾತು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡ ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್‌..!

"ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜತೆಗಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರೊಂದು ಬಂದಿತ. ಆಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ. ' ಸರ್, ನಾನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು. ನಾನು ರೋಹಿತ್‌ಗೆ ಆ ಕಾರು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. 'ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರು ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಗೊತ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, 'ನೀವು ನಾನು ಈ ಕಾರನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು". ಈ ವಿಡಿಯೋವೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Rohit Sharma's childhood coach said, "once Rohit and I saw a Mercedes car and he said, 'Sir, I will buy this car one day'. I told him, 'are you mad? These are too expensive'. But he said, 'you see, I will buy it'". pic.twitter.com/XJ1HEoYNd2