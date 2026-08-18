ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಂಡದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆದ ನಂತರ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿತು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ ಅಲಭ್ಯರಾದಾಗ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಬಿಹಾರದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಕೂಡ ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 237.30 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸಸ್, ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಭಾರತೀಯ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ವೈಭವ್ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದರಿಂದ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30.50 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 427 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 77 ನಾಟೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ ಆಡುವ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕರನ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಂದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದೆ
ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಆಟಗಾರನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಈ ಡೀಲ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ, ಇದು ಡೀಲ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ಗಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ, ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 83 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 2593 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ 33.67 ಆಗಿದ್ದು, 152.79 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 18 ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು 2 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೂ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.