ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಲೀಲ್ ಅಂಕೋಲ ಅವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1989ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಸಚಿನ್ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸಹ ಆಟಗಾರನ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು 20 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಲೀಲ್ ಅಂಕೋಲ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಂತರ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪರಿಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಆರಂಭ!
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಲೀಲ್ ಅಂಕೋಲ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಚಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂಕೋಲಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು.
ಔರಂಗಾಬಾದನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ!
ಕೊನೆಗೆ ಔರಂಗಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಯಿತು. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆ ಅಂಕೋಲಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ತದನಂತರ, ಅಂಡರ್-22 ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಿತು.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ!
ತಂಡದ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಾಗ, ಇಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಯಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, 'ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ'. ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ 'ಹುರಿದ ಬೊಂಬಿಲ್ ಮೀನು' ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚ್ಚನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಡುಗೆಯಾಗಿತ್ತು.
1989ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ ಘಟನೆ!
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಅದಮ್ಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 1989ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆಯಿತು. ಯುವ ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿದರೂ ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್!
ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಚಿನ್, ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಡೆದರು! ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಮಣಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರು. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಸಚಿನ್, "ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆಯೇ? ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ!" ಎಂದು ಮಣಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.
ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಸಚಿನ್ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ತಂಡದ ಇತರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಯುವ ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗುವಿನ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆಯವರೆಗೆ!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಕಥೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಂಕೋಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಅವರ ಈ ಹುಚ್ಚುತನವೇ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ 'ದೇವರು' ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿತು. ಈ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯು ಸಚಿನ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.