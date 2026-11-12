ವೀರೇಂದ್ರ ಸಹವಾಲ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 160 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, 2017ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವಂತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತೆ ಆರ್ಯವೀರ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
"ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚಿಸಿ!" ಆರ್ಯವೀರ್ಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಲಹೆ ಈಗ ವೈರಲ್
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಯುವ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸಹವಾಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಹವಾಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
2017ರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು?
2017ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೀರ್ ಇನ್ನೂ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂದಿನ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಹವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಯವೀರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಂಡರ್-17 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕೋಚ್ ಮೂಲಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಹವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
"ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ"
ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಆರ್ಯವೀರ್, ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ್ಯಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. "ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚಿಸಿ" ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 160 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಆರ್ಯವೀರ್!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಯವೀರ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 168 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಶತಕವಾಗಿತ್ತು.
ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 309 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು 70 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 72 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಾಚೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಗುರುತಿನ ಹುಡುಕಾಟ
ವೀರೇಂದ್ರ ಸಹವಾಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಯವೀರ್ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ವಂತ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಹಳೆಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಯವೀರ್ ಅವರ ಇಂದಿನ ಸಾಧನೆ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.